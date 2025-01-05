Afganistan'ın 2024 Ticaret Hacmi 12,42 Milyar Dolar

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KABİL, 5 Ocak (Xinhua) -- Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 2024 yılında Afganistan'ın toplam ticaret hacminin önceki yıla göre ithalatta yüzde 38'lik artış ve ihracatta ise yüzde 4'lük düşüşle 12 milyar ABD dolarını aştığını belirtti.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'ın haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Akundzada Abdul Salam Jawad pazar günü yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın toplam mal ticareti hacmi 2024 yılında 12,42 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat hacmi 1,8 milyar dolara ulaşırken, ithal edilen malların değeri ise yaklaşık 10,6 milyar dolar oldu" dedi.

Sözcü, İran, Kazakistan, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatın 2024 yılında iki katına çıktığını ifade etti.

Afganistan'ın ithal ettiği mallar arasında en çok tarım ürünleri, işlenmiş gıda maddeleri, tekstil, deri, elektrikli parçalar ve inşaat malzemeleri bulunuyor. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında ise kömür, safran, taze ve kuru meyve, el dokuması halılar ile değerli ve yarı değerli taşlar yer alıyor.