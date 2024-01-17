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Afrika Birliği, Sudan'da çatışmaların sona ermesi için heyet oluşturdu - Son Dakika
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Afrika Birliği, Sudan'da çatışmaların sona ermesi için heyet oluşturdu

Afrika Birliği (AfB), Sudan'da devam eden çatışmaların sona ermesi için 3 kişilik bir heyet oluşturduğunu açıkladı. Heyet, barışı ve anayasal düzeni sağlamak ve ara buluculuk yapmak amacıyla tüm taraflarla çalışacak. Sudan'daki çatışmalar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden edildi.

Afrika Birliği, Sudan\'da çatışmaların sona ermesi için heyet oluşturdu
17.01.2024 - 20:51,  Güncelleme: 20:55
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Afrika Birliğinin (AfB), Sudan'da devam eden çatışmaların sona ermesi için 3 kişilik bir heyet oluşturduğu bildirildi.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da barışı ve anayasal düzeni sağlamak ve ara buluculuk yapmak üzere 3 kişiden oluşan bir heyet oluşturduklarını ifade etti.

Mahamat, heyetin, Sudan'da çatışmayı sona erdirmek için tüm taraflarla birlikte çalışacağını belirtti.

Atılan adımla Sudan'da barışın, anayasal düzenin ve istikrarın hızla yeniden tesis edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Mahamat, heyet başkanı olarak AfB Silahları Susturma İnisiyatifi Yüksek Temsilcisi Muhammed İbn Chambas'ın atandığını bildirdi.

Mahamat, heyetin diğer iki üyesinin Uganda'nın eski Başkan Yardımcısı Speciosa Wandira-Kazibwe ve Somali'deki AfB Geçiş Misyonu'nun eski Başkanı Francisco Madeira olduğunu kaydetti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, Nisan 2023'ün ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında çatışma patlak vermişti.

BM'ye göre Sudan'da, çatışmalarda 12 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7,4 milyon kişi de yerinden edildi.

Kaynak: AA
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