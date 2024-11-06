Afrika Liderleri Trump'ı Tebrik Etti

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Afrika ülkelerinin liderleri, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı tebrik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa X sosyal medya platformundan kutlama mesajı paylaştı.

Ramaphosa, "Uluslarımız arasındaki yakın ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklığı işbirliğimizin tüm alanlarında sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. 2026'da G20 Dönem Başkanlığını devralacak olan ABD ile işbirliği içerisinde çalışmak için 2025'teki G20 Dönem Başkanlığımız için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zimbabve

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump için tebrik mesajı yayımladı.

Mnangagwa, X'teki mesajında, Zimbabve'nin daha barışçıl bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "Dünyanın halk adına konuşan daha fazla lidere ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Eritre

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane G. Meskel tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki, Trump'ın seçilmesinin "küresel barışın her zamankinden daha büyük önem taşıdığı oldukça kritik bir zamanda gerçekleştiğini" belirtti.

Afwerki ayrıca, Trump'ın seçilmesinin ABD ve Eritre arasındaki işbirliğini artıracağını umduğunu aktardı.

Somali

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud mesajında, iki ülke arasında barış, güvenlik ve ortak refahı ilerletmek için güçlü işbirliği ve ortaklıkları sürdürmeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Nijerya

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre, Trump'ı yürekten kutladığını ifade ederek, çağdaş dünyanın karmaşık zorlukları ve fırsatları karşısında ülkesi ile ABD arasındaki bağları güçlendirmeyi hevesle beklediğini ifade etti.

Açıklamada, "Nijerya lideri, ABD'nin küresel olayların gidişatını belirlemedeki etkisi, gücü ve konumuyla Başkan Trump'ın dünyayı barış ve refaha daha da yaklaştıracağına güveniyor." ifadesi kullanıldı.

Gine-Bissau

Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo da Trump'ı zaferinden dolayı kutladı.

Embalo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi dört gözle beklediğini kaydederek, Trump'ın yeni görevinin barış ve ilerleme getirmesini diledi.

Zambiya

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema da iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bağları derinleştirmeyi umduğunu dile getirdi.

Brundi

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye de X sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik etti ve Brundi ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmek için sabırsızlandığını vurguladı.

Sudan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, X platformundaki paylaşımında, "Başkan Donald Trump'ı ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Burhan, "Başkanlığı döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin yararına gelişmesini umuyorum." mesajını paylaştı.

Sierra Leone

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio X sosyal medya hesabından Trump'ı kutlayarak, dostane ikili ilişkileri derinleştirmek ve ABD ile birlikte çalışmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Senegal

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Trump'ı tebrik ettiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra barış, refah ve paylaştığımız değerlere saygı için birlikte çalışmaya kararlıyım."

Gabon

Gabon Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema da açıklamasında, Trump'ı kutlayarak, yeni görevin ilişkileri iki ulusun yararına derinleştirmek için bir fırsat olacağına inandığını vurguladı.

Ruanda

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de Trump'ı tebrik ederek, açıklamasında, "ABD'nin, görüşlerini ve yaşam biçimlerini başkalarına dayatmak yerine, örneğinin gücüyle cezbeden bir ortak olması gerektiği" mesajı nedeniyle iki ülkenin yararı için Trump'la çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.