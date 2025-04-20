Afrika Uzay Ajansı Mısır'da Açıldı

PORT Afrika Uzay Ajansının daimi merkezinin Mısır'da açıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ajansın daimi merkezi başkent Kahire'de açıldı.

Açılış törenine, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Eymen Aşur, Mısır Uzay Ajansı Genel Müdürü Şerif Sıdki, Afrika Uzay Ajansı Konsey Başkanı Tidiane Ouattara, Afrika Birliği Tarım, Kırsal Kalkınma, Mavi Ekonomi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Komiseri Moses Vilakati, çok sayıda Afrika ve uluslararası uzay ajansı başkanı ve yetkilileri ile Afrika ülkeleri büyükelçileri katıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, açılış konuşmasında, Mısır'ın böylesi bir bilimsel yapıya ev sahipliği yapmasından gurur duyduklarını aktardı.

Abdulati, "Bu adım, ortak Afrika işbirliği yolunda bir dönüm noktası ve özellikle uzay teknolojisi ve politikaları alanında geleceğin araçlarının edinilmesinde niteliksel bir sıçramayı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Afrika Uzay Ajansı, Afrika Birliği Meclisi'nin 2016 ocağındaki 26. oturumunda Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları'nın aldığı kararla kurulmuştu.

2019'da Afrika Birliği Yürütme Kurulu, ajansın daimi merkezine ev sahipliği yapmak üzere Mısır'ın seçildiğini duyurmuştu.

Ocak 2023'te resmi karargahın Kahire'de kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Haziran 2023'te de Mısır Temsilciler Meclisi anlaşmayı onaylayarak Mısır'ı resmen Afrika Uzay Ajansı'nın daimi merkezi haline getirdi.

Ajans, gıda güvenliği, mahsul üretimi ve dağıtımı, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik ile hastalık önleme gibi çeşitli alanlarda bilgi toplayıp analiz ederek ve uygulamalı programlar sunarak Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu zorlukları ele almayı amaçlıyor.

Ayrıca yer altı sularını, su kütlelerini, yağış oranlarını, kıyı bozulmasını izlemek, güvenliği artırmak, afetlere müdahale etmek ve hükümetlerin bilgi teknolojileri altyapısını haritalamak da hedefleniyor.

Afrika Uzay Ajansı'nı yöneten Konsey, kıtanın çeşitli bölgelerini temsil eden 10 üyeden oluşuyor. Konseyin başkanlığına Fildişi Sahili'nden Tidiane Ouattara, yardımcılığına ise Nijerya'dan Rakia Baba-maji atanmıştı. Konseyde Malavi, Namibya, Fas, Cibuti, Ruanda, Cezayir ve Kamerun gibi çeşitli ülkelerden temsilciler de yer alıyor.