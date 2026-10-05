Afyonkarahisar'da 296 çiftçiye hibe destekli 54 bin kilo buğday tohumu verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da 296 çiftçiye hibe destekli 54 bin kilo buğday tohumu verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'da 296 çiftçiye hibe destekli 54 bin kilo buğday tohumu verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, merkez ilçe ve köylerde 296 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 54 bin kilogram sertifikalı 'Paşa' kışlık ekmeklik buğday tohumu dağıttı. Vali Naci Aktaş, yıl boyunca 2 bin 500 çiftçiye 350 ton tohum dağıtılacağını söyledi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere destek amacıyla buğday tohumu dağıtım programı gerçekleştrildi.

Program kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla sertifikalı buğday tohumları çiftçilere teslim edildi.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce, 2025 ve 2026 yıllarında çiftçilere destek amacıyla tarla bitkisi tohumu alımı için 5 milyon lira ödenek ayrıldı. Merkez ve 17 ilçede yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 10 milyon lira değerinde buğday tohumu dağıtılması planlandı.

Program kapsamında Afyonkarahisar merkez ilçe ve köylerinde 296 çiftçiye 54 bin kilogram sertifikalı, beyaz etiketli "Paşa" kışlık ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

İl genelinde ise 2026 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye toplam 350 ton tohum dağıtılması hedefleniyor.

Programda konuşan Vali Naci Aktaş, yapılan faaliyetin Afyonkarahisar ili tarımsal varlığını geliştirmeye yönelik bir faaliyet olduğunu söyledi.

Aktaş, "Bugünkü yapılan faaliyet ilin tarımsal varlığını geliştirmeye yönelik bir faaliyet. Yıl boyunca bu projeye yaklaşık 350 ton buğday tohumunu çiftçimizle buluşturacağız. Burada sadece merkezde çiftçilerimize yaklaşık 300 çiftçiye ulaştıracağız ama yıl boyunca da 2.500 çiftçimize 350 ton buğday tohumunun dağıtımını inşallah tamamlamış olacağız." dedi.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi başkanı Mehmet Siper birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından çiftçiler tohumları teslim aldı.

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiÇiftçilikEkonomiGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:38:54. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 296 çiftçiye hibe destekli 54 bin kilo buğday tohumu verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei