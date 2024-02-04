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Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı

Afyonkarahisar\'da arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da yapılan huzur ve güven uygulamasında, araması bulunan 4 bin 126 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, Çıkrık beldesindeki bir kulübeden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı ve çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

04.02.2024 11:41
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Afyonkarahisar'da arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için huzur ve güven uygulaması yaptı.

Ekipler, 4 bin 126 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasını yaptı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan 21 kişi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kulübeden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıkrık beldesinde F.Ç'nin Geribaşı mevkisindeki tarlasındaki kulübeden çapa, çim biçme makinesi ve mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kulübede ve bölgedeki yaptığı araştırmalar sonucunda hırsızlığı Y.Y.Ö, H.H.Ö. ile M.Ç'nin yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde hırsızlığı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve sattıklarını beyan etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan satılan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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