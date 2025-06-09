Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.
Dönüş trafiğinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar- İzmir çevre yolu istikametindeki kavşak noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Dönüş Trafiği Yoğunlaştı - Son Dakika
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