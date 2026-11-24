Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde dün akşam başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan sazlık yangını, sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli yağmurun etkisiyle büyük ölçüde söndü. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Eber Gölü Iğuz Tepesi mevkisinde 23.11.2026 günü saat 22.45 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolvadin Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Sabah saatlerinde yağmur sebebiyle duman oluşumu devam etmekte olup devam eden bir yangın veya alev görünmediği bilgisi alınmıştır. Yağmur şiddetiyle devam ediyor. Takibimiz devam etmektedir" dedi.