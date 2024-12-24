Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar\'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi

Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirildi.

24.12.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaş, Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, bu yıl kentte 4014 kişinin, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirildiğini söyledi.

Kolluk kuvvetinin eğitimlerle mücadeledeki yetkinliğini artırdığını anlatan Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"3701 üniversite öğrencisine eğitim verilmiştir. 2 bin 157 annemize, bilgilendirme yapılmıştır. Narko nokta ve Narko tır faaliyetleriyle 75 bin 482 vatandaşa ulaşılmış, bilgilendirme yapılmıştır. Kentte gerçekleştirilen bu eğitimler, sadece bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçli bireyler yetiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumumuzun her kesiminin bu mücadeleye dahil olmasını sağlamaktadır. Afyonkarahisar olarak, hem devletin hem de milletin desteğiyle uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bizler, devlet olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi, 'Bağımlılıkla mücadelede en büyük gücümüz, milletimizin birliği ve kararlılığıdır.' Unutmayalım ki, bu mücadeledeki en büyük destekçimiz sizlersiniz."

Kaynak: AA

Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.