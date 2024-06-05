Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar\'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Yıl Sonu Karma Sergisi Açıldı

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu karma sergisi, kurum binasında açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar yer aldı. Açılışta konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, serginin hayırlı olmasını temenni etti ve Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'e teşekkür ederek hediye takdim etti.

05.06.2024 16:43
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Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu karma sergisi açıldı.

Kurum binasında "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı çalışmaların yer aldığı karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'in öncülüğünde kursiyerler tarafından oluşturulan serginin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Emekli olacak kurum müdürü Güzbey'e, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından sergininaçılışı yapıldı.

Kaynak: AA

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