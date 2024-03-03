Afyonkarahisar'da Küçükler ve Minikler Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı.
Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Erşen müsabakaların ardından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da düzenlenen Küçükler ve Minikler Takım Masa Tenisi müsabakalarının sona erdiğini söyledi.
Müsabakalara yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Erşen, "Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlere ve kulüplere de teşekkür ediyorum." dedi.
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