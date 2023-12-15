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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 5 kişi yaralandı. İhsaniye'de meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, Emirdağ'da meydana gelen kazada ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
15.12.2023 - 13:05,
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ve Emirdağ ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

İ.Y. (59) idaresindeki 26 ACG 880 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Basırlar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Y. (58) ve E.Y. (37) yaralandı.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Emirdağ'ın Kuruca köyü yakınlarında refüje devrilen bir otomobilde de 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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