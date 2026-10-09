Afyonkarahisar'da öğrenciler 200 fidanı Maarifin projesiyle toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da öğrenciler 200 fidanı Maarifin projesiyle toprakla buluşturdu

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Afyonkarahisar\'da öğrenciler 200 fidanı Maarifin projesiyle toprakla buluşturdu
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Afyonkarahisar'da Maarifin İlk Fidanları Projesi kapsamında Erenler Mahallesi'ndeki ilkokul bahçesinde öğrenciler 200 fidan dikti. Fidanlara can suyu verildi, öğrenci adlarının yazılı olduğu künyeler bağlandı; İl Milli Eğitim ve Orman İşletme müdürleri konuştu.

Afyonkarahisar'da "Maarifin İlk Fidanları Projesi" kapsamında 200 fidan toprakla buluştu.

Proje kapsamında, Erenler Mahallesi'nde ilkokulun bahçesinde hazırlanan fidanlar, öğrenciler tarafından dikildi.

Fidanların can suyunu verdikten sonra öğrencilerin ismi yazılı olan künyeler fidanlara bağlandı.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, konuşma yaptı.

Etkinlikte, öğrenciler taraafından 200 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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