Afyonkarahisar'da Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Umudun Adı Mavi' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Umudun Adı Mavi' projesi tanıtıldı

Afyonkarahisar\'da Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin \'Umudun Adı Mavi\' projesi tanıtıldı

Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Umudun Adı Mavi' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında otizmli çocuklar sportif etkinliklere katılarak sosyalleşme imkanı buluyor. Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, projenin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti ve İçişleri Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na destekleri için teşekkür etti. Programa katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise engelli bireylerin yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Tanıtım toplantısının ardından otizmli çocuklar gösteri sergiledi.

27.04.2024 15:37
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Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığınca desteklenen Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Umudun Adı Mavi" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, Emir Murat Özdilek Uygulama Oteli'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında, projeyle otizmli çocukların sportif etkinliklere katılarak sosyalleşmelerinin sağlandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kendilerine verdiği desteğe teşekkür eden Kavas, "Burada toplumsal farkındalığı amaçladık. Projemizin ilk 6 ayını tamamladık. Geriye kalan 6 ayı da çocuklarımız için en güzel şekilde etkinliklerle devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını, olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından otizmli çocuklar, proje kapsamında gösteri sergiledi.

Programa, Yurdunuseven'in yanı sıra kurum müdürleri, aileler ve çocukları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Umudun Adı Mavi' projesi tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 'Umudun Adı Mavi' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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