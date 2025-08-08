Afyonkarahisar\'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.
Cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Atatürk alt geçidinde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
