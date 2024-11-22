1 KİŞİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin etkilendiği restoran yangınına ilişkin işletmenin 3 ortağından S.K. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'daki Restoran Yangınında 1 Tutuklama - Son Dakika
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