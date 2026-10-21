Afyonkarahisar Emirdağ\'da iki otomobilin çarpışmasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobilin çarpışmasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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