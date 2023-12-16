 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Yiğitbaşı, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini, öğretmen ve öğrencilerle izledi.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi
16.12.2023 - 17:34,
Abone Ol

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Yiğitbaşı, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini, öğretmen ve öğrencilerle izledi.

Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile Park Afyon AVM'deki sinemaya çeşitli liselerden gelen öğrenci ve öğretmenleriyle buluştu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yiğitbaş, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Filmi, Yiğitbaşı ile izleyen öğrenciler ve öğretmenleri zaman zaman duygulandı.

Yiğitbaşı, AA muhabirine, izledikleri filmde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın yetiştiği alanda vatanı ve milleti için nasıl katkı sağlamaya çalıştığını gördüklerini söyledi.

Şehitliğin çok büyük bir mertebe olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Bugün, burada bizlerle birlikte izleyen öğrencilerimizden daha nice böyle idealist, vatan, millet, bayrak aşkıyla ülkesinin her bir yöresinde çalışma gayreti olan milletine, çocuklarına, gençlerine hizmet etmeye sevdalı bir çok gencimiz yetişecektir. Bu da bizim en büyük duamız ve beklentimizdir." diye konuştu.

Süleyman Demirel Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingül, kızının da Diyarbakır'da öğretmen olduğunu ve öğrencileriyle filmi izlerken çok duygulandığını vurguladı.

Lise öğrencisi Asude Eğretli ise filmin çok güzel olduğunu, izlerken ağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aybüke Yalçın, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben' filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi - Son Dakika


17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil

Son Dakika
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:28:52. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filmini öğretmen ve öğrencilerle izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement