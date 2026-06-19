Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor

Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor
19.06.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HES Holding bünyesinde bulunan firmaların Afyonkarahisar ve Yalova yatırımları yerel kalkınma hamlesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, HES Holding bünyesinde faaliyet gösteren firmaların Afyonkarahisar ve Yalova’da hayata geçirmeyi planladığı iki stratejik yatırım projesi desteklenmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar’da destek almaya uygun bulunan “Gıda Kıvam Artırıcıları ve Bitkisel İçerikli Gıda Takviye Ürünleri Üretimi” projesi ile Yalova’da desteklenen “Katma Değeri Yüksek Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler Üretimi” projesi, yüksek katma değerli üretim anlayışıyla bölgesel kalkınmaya ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacak.

450 MİLYON TL'LİK DEV PROJELER

Toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 450 milyon TL olan bu iki proje; sağlık, gıda takviyesi ve bitkisel ürünler alanlarında yerli üretim kapasitesini güçlendirmeyi, nitelikli istihdam oluşturmayı ve ihracat odaklı büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar’ın güçlü tarımsal potansiyeli ile Yalova’nın gelişmiş sanayi altyapısını bir araya getiren yatırımların, yenilikçi üretim teknolojileri ve Ar-Ge odaklı yaklaşımla hayata geçirilmesi planlanıyor.

HES HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

HES Holding tarafından yapılan açıklamada, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımların, Türkiye’nin stratejik sektörlerdeki üretim kapasitesini artıracağı, dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayacağı ve yüksek katma değerli ürün geliştirme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağı belirtildi.

PROJELER BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Bölgesel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan bu yatırımların; yerel kalkınmanın hızlanmasına, yeni iş alanlarının oluşmasına ve Türkiye’nin sağlık, gıda takviyesi ile tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler alanındaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor. Bu önemli başarıda emeği bulunan proje geliştirme ekibine, danışmanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Yalova, Güncel, HES, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:28:00. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar ve Yalova’da HES Holding imzalı yeni yatırımlar hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.