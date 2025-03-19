AGD Üyelerinden İsrail Protestosu

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, ateşkesi bozarak Gazze'ye şiddetli saldırılar başlatan İsrail'i protesto etti.

Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Levent'teki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptakiler, " Aksa Tufanı'na tam destek" ve "Zalime karşı dur, mazluma yardım et" yazılı dövizler taşıyıp, "Katil İsrail" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Gazze'nin yalnız olmadığını, İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin yanında olduklarını vurguladı.

Gruptakiler, topluca dua edilmesi sonrası dağıldı.