Ağrı'da AFAD ekipleri arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da AFAD ekipleri arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyor

Ağrı\'da AFAD ekipleri arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyor

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından öğretmen, öğrenci ve gönüllülere arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriliyor. Ekipler, teorik eğitim programları düzenleyerek katılımcılara bilgi veriyor ve uygulamalı eğitimler yapıyor. Ayrıca AFAD ekipleri, okulları ziyaret ederek 17 bin 300 öğrenciye farkındalık eğitimi veriyor. Gönüllüler, deprem bölgesinde tecrübe kazanmak için eğitimlere katılıyor.

24.05.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, öğretmen, öğrenci ile gönüllülere arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriliyor.

"Depremde Arama Kurtarma ve Destek AFAD Gönüllüsü" ile "Destek AFAD Gönüllüsü" eğitimleri kapsamında AFAD ekipleri, il genelinde eğitim çalışmaları yürütüyor.

AFAD İl Müdürlüğünde teorik eğitim programları düzenleyerek çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren ekipler, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) bahçesinde bulunan alanda uygulamalı eğitimler yapıyor.

Ekipler, burada gönüllü öğretmenlerden oluşan (MEB-AKUB), AFAD gönüllüleri, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri başta olmak üzere katılımcılara ekip organizasyonu ve takım çalışmasını anlatıyor.

Olay yeri yönetimi ve organizasyonu hakkında bilgilendirilen gönüllüler, enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıyor.

Gaz maskesi takılan katılımcılar, senaryo gereği yangın çıkan binanın 2. katında mahsur kalan yaralıyı en kısa zamanda kurtarmak için hazırlıklarını yapıp adeta zamanla yarışıyor. Sedyeye konularak bina dışına çıkarılan yaralı, alandaki diğer ekiplere teslim ediliyor.

AFAD ekipleri, okulları da ziyaret ederek 17 bin 300 öğrenciye farkındalık eğitimi verdi.

Depremden sonra gönüllü oldu

Doğubayazıt ilçesinde öğretmenlik yapan gönüllülerden Resmiye Ergin, AA muhabirine, 1999 Gölcük depremini yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gönüllü olmaya karar verdiğini belirten Ergin, "O dönem Ağrı'nın MEB-AKUB ekibini duydum, onlar deprem bölgesine gittiler. Ben de gitmeyi çok istedim ama eğitimini almadığım için gidememiştim." dedi.

Eğitim AFAD tarafından yeniden açıldığında başvurduğunu dile getiren Ergin, "Öncelikle teorik eğitim aldık. Psiko-sosyal destek, ilk yardım, olay yeri inceleme, toplanma, hazırlık ve bu süreçte neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Uygulamada olayda kullanılacak teknik ekipmanları tanıdık ve kullandık. Daha sonra çadır kurduk." ifadelerini kullandı.

Patnos'ta bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapan Buket Talan da enkazda teknik malzemeleri nasıl kullanacaklarını uygulamalı öğrendiklerini, destek ekibi olarak AFAD'ın çalışmalarına katılabileceklerini anlattı.

Öğrenciler tecrübe kazanıyor

İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerinden Nazlıcan Çağla ise sahada AFAD ile koordineli bir mesleğe sahip olduklarını, sahada uygulamalı eğitim alarak tecrübe kazandıklarını kaydetti.

Aynı bölümde okuyan Kader Ayyıldız, arama kurtarma dersi kapsamında uygulamalı eğitim aldıklarını ifade ederek, "Doğal afetler ve deprem hakkında bilgi alıyoruz. Ekipmanları tanıyoruz. Yapılması zor bir meslek, biz de bunu bilerek seçtik. Bu eğitimler bize büyük tecrübe kazandırıyor. Küçükken Van depremini de yaşamıştım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Deprem, AFAD, Ağrı, Acil Durum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da AFAD ekipleri arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:58:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da AFAD ekipleri arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement