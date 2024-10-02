Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Ağrı\'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Ağrı Ovası'nda 34 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği hasadı sürüyor, Vali Koç yerinde denetledi.

02.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevresi yüksek dağlarla çevrili Ağrı Ovası'nın geniş tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin hasadında sona yaklaşıldı.

Kentin verimli toprakları ve sulama imkanlarının gelişmesiyle geniş ovada çiftçilerce yaklaşık 34 bin dekarlık alanda ekilen çerezlik ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

Vali Mustafa Koç, Şanlıurfa başta olmak üzere il merkezinden tarım işçilerinin çalıştığı tarlaları ziyaret ederek hasada katıldı.

İşçilere yardım edip onlarla sohbet eden Vali Koç, orakla ayçiçeğini kesti, ardından bunları biçerdövere attı. Bir süre biçerdöver kullanan Koç, çekirdeklerin kurutulduğu alanı ziyaret etti.

Vali Koç, gazetecilere, kentin tarım şehri olmasından her zaman gurur duyduklarını söyledi.

Yaz ayları boyunca çilek ve buğday gibi tarım ürünlerinin hasadına katıldıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Ağrı'mızın geniş tarım alanları ve ovaları var. Çiftçilerimizin ve bu sektörde çalışan emekçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmeleri için hem ürün çeşitliliği hem de verim alması için değişik projeler yürütüyoruz. Ayçiçeği projemiz geçtiğimiz yıllardan itibaren devletimizin desteğiyle Ağrı'nın tarımdaki ekonomisinde önemli bir yere sahip. Çerezlik ve yağlık ayçiçeği üretimi geçen sene ve bu yıl yaklaşık 34 bin dekarlık alanda üretiliyor. Çerezlik ayçiçeğinde geçen sene 10 bin ton verim elde edildi, bu sene de aynı oranda verim elde edeceğimizi umuyoruz."

Gençlik yıllarında Adana'nın bereketli Çukurova Ovası'nda pirinç ve buğday hasadında çalıştığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinin ilimizin ekonomisine kattığı değer 220 milyon Türk lirası, bu yıl da 310 milyon lira değerinde ekonomik getiri bekliyoruz. Bizler de her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugünkü hasada katılmak bir sembolik ama bunun manası, çiftçiler üretmeye devam etsinler, çalışmaya devam etsinler, hem ülkemiz hem de şehrimiz için biz her konuda onların yanında olacağız"

Vali Koç'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve çiftçiler de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mustafa Koç, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement