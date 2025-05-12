Ağrı\'da Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Uçakla Ankara\'ya Nakledildi

Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah 3 kilo 440 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğin yapılan kontrollerinde kalp rahatsızlığı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bebeğin cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.