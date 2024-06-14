Ağrı Dağı'nda Dağcı Kayboldu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Dağcı Kayboldu

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir dağcı, karlı zeminde kayarak kayalıklardan düştü. İhbar üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. İran uyruklu dağcının düştüğü lokasyon belirlendi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan helikopterle 5 profesyonel dağcı ekibi gönderildi. Sabahın ilk saatlerinde kurtarma çalışmaları yapılacak.

14.06.2024 18:59
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Ağrı Dağı'nda bir dağcının kar nedeniyle kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grup arasındaki bir dağcı, yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştü.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve profesyonel dağcı ekipler yönlendirildi.

İran uyruklu olduğu öğrenilen dağcının, düştüğü lokasyonun belirlendiği ve ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

Destek ekibin istenmesi üzerine Van'dan helikopterle bölgeye AFAD ekibinden oluŞan 5 profesyonel dağcı gönderildi.

Dağcı ekip, askeri helikopterle Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında kamp alanına bırakıldı.

Geceyi kamp çadırlarında geçirecek dağcılar ve Ağrı AFAD ekibinden oluşan toplamda 9 kişi, sabahın ilk saatlerinde 4 bin rakıma doğru harekete geçerek düşen kişiyi kurtarma çalışması yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda Dağcı Kayboldu - Son Dakika

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