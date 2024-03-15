Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi

Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ\'da ziyaretler gerçekleştirdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.

15.03.2024 22:11  Güncelleme: 22:21
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ardından ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti.

Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

Dernek Şube Başkanı Ramazan Doğan'la bir süre görüşen Davutoğlu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyarette bulundu. Oda Başkanı İzzet Volkan ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan Davutoğlu'na çalışmalarını aktardı.

Davutoğlu, burada bir süre iş insanlarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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