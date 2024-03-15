Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ\'da ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.