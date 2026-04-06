Aile Hekimleri Toplantısı Çanakkale'de Yapıldı

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca, kentte görev yapan aile hekimlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında düzenlenen toplantı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Deniz Utku Altun'un birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirme sunumu ile başladı.

Devamında aile hekimliği hizmetlerinin mevcut durumu, sahadaki ihtiyaç ve talepler, çözüm önerileri ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, güçlü iş birliği ve ortak akılla sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınmasına yönelik kararlılık vurgulandı.