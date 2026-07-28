Aile İçinde Mal Paylaşımı Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile İçinde Mal Paylaşımı Kavgası

Aile İçinde Mal Paylaşımı Kavgası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da mal paylaşımı nedeniyle baba ve oğulları arasında arbede yaşandı; Doğukan K.'nin burnu çatladı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, İbrahim K. (63) ile 2 oğlu arasındaki 'mal paylaşımı' nedeniyle yaşanan arbedede Doğukan K.'nin (34) burnu çatladı. Olaya ilişkin baba İbrahim K., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Çakırlar Yalı Mahallesi 6189'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen Doğukan K., babası İbrahim K.'nin evine gitti. Burada Doğukan K., İbrahim K. ve diğer oğlu Batuhan K. (26) arasında, mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada İbrahim K.'den aldığı darbeyle Doğukan K.'nin burnunda çatlak oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan K., sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, İbrahim K.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Doğukan, Olaylar, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile İçinde Mal Paylaşımı Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz İran'dan yalanlama geldi: ABD ile ateşkes anlaşması yok, müzakere yapmıyoruz
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Sahibi kadın çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Sahibi kadın çıktı
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi TFF 3. Lig ekibi Altay sahaya yine inemedi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın’ın “Bende yeri yok“ diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro’luk teklif Sergen Yalçın'ın "Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 12:05:26. #7.12#
SON DAKİKA: Aile İçinde Mal Paylaşımı Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.