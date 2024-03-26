Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi ve Karınca Eğitim Birimini ziyaret etti. Göktaş, burada düzenlenen etkinliğe katılarak, anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında konuşan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği, farklı el becerilerini geliştirebilecekleri merkezleri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da çocukların, gençlerin ve kadınların rahat etmesi için faaliyetler yaptıklarını vurguladı.

26.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği, farklı el becerilerini geliştirebilecekleri merkezleri destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Fatih Belediyesince yaptırılan Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi ve Karınca Eğitim Birimini ziyaret eden Göktaş, burada düzenlenen etkinliğe katılarak, anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Etkinliğin herkese hayırlı olmasını dileyen Göktaş, Fatih'in çok kıymetli bir ilçe olduğunu söyledi.

Göktaş, kütüphanelerin çocukların en verimli zaman geçirebileceği yerler olduğunu ifade ederek, "Mahallemizde hem kütüphane hem de farklı atölyeleri bir araya getiren, çocukların, gençlerin, annelerin zaman geçireceği bu aile dostu mekanlar bizler için çok kıymetli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların ve çocukların bir arada zaman geçirebileceği, farklı el becerilerini geliştirebilecekleri merkezleri destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birimde aşçılık, el becerileri, arkeoloji havuzu gibi farklı zaman geçirebilecek atölyeler olduğunu belirten Göktaş, bunların aileler ile kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Bakan Göktaş, gelecek dönemde de eser ve hizmet belediyeciliğine devam edileceğine yürekten inandığını belirterek, çalışmaları için Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a teşekkür etti.

"En çok çocuklar, gençler ve kadınların rahat etmesi için faaliyetler yapıyoruz"

Fatih Belediye Başkanı Turan da bir şehrin çocukları mutlu olduğu takdirde, bugünün de yarının da mutlu olacağını söyledi.

En çok çocuklar, gençler ve kadınların rahat etmesi için faaliyetler yaptıklarını vurgulayan Turan, Kara Surları Millet Bahçesi projelerinin Birleşmiş Milletler tarafından önemli proje olarak gösterildiğini ve Bakan Göktaş'ın da burayı görmesini istediğini dile getirdi.

Geçmişte buraların kentin en kötü alanı olduğunu söyleyen Turan, "Kentin en kötü alanları en nitelikli alanları haline dönüşüyor." dedi.

Bir kadının, çocuğun geçmesinin asla mümkün olmadığı yerlerin şu anda çocukların cıvıltısıyla, sesleriyle yankılandığını kaydeden Turan, "Benim için belediye başkanlığının en güzel günleri çocuklarla geçirdiğim günler. İnanıyorum çocuklar bana oy verecek olsa çok büyük oyla seçilirim." diye konuştu.

Bakan Göktaş ve Ergün Turan, konuşmalarının ardından çocuklarla boyama yapıp, atölyeleri gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Silivrikapı Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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