Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla 8,2 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önleme, koruma ve müdahale çalışmalarını "Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda 81 ilde sürdürüyor.

AA muhabirinin "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle çok yönlü ve bütüncül yaklaşımla yürütüyor.

Bu kapsamda şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama riski bulunan kadınların korunması, desteklenmesi ve ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerinin sağlanması amacıyla ülke genelinde çeşitli sosyal hizmet modelleri uygulanıyor.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 88 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), şiddetin önlenmesi ve koruyucu, önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetleri sunuyor.

Şiddetle mücadelede hizmet ağı güçlendiriliyor

Çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre yürüten merkezlerin kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla büyükşehirlerde ikinci ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik veya sözlü şiddete maruz kalan kadınlar ile beraberindeki çocukların geçici barınma ve destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülke genelinde Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevi hizmet veriyor.

Kadın konukevlerinin farklı ihtiyaç gruplarına daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla ihtisaslaşma çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 17 ilde 20 kadın konukevi, ihtisas kuruluşu haline getirildi.

Şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski bulunan kadınların sosyal hizmet modellerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 451 Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası oluşturuldu.

Failler ve mağdurlar, elektronik kelepçe aracılığıyla anlık izleniyor

Şiddetle mücadelede teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Yüksek riskli vakalarda mağdurun korunması ve hızlı müdahale sağlanması amacıyla uygulanan Teknik Yöntemlerle Takip Sistemi kapsamında fail ve mağdur, elektronik kelepçe aracılığıyla anlık izleniyor.

Uygulamada mağdurun ikametgahı, okulu ve iş yeri gibi alanlar güvenli bölge olarak tanımlanıyor. Failin bu bölgelere yaklaşması durumunda mağdur ve izleme merkezi uyarılıyor, en yakın kolluk birimi olay yerine yönlendiriliyor. 2015'te pilot olarak başlatılan uygulama, 2021 itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı.

İletişim araçları etkin kullanılıyor

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ise şiddete maruz kalan veya şiddet riski bulunan kadın ve çocuklara psikolojik, hukuki ve ekonomik destek konusunda danışmanlık sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kadın Destek Sistemi (KADES) uygulaması da şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınların kolluk birimlerine hızlı ulaşmasını sağlıyor.

24 Mart 2018'de hizmete giren KADES, akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor. Uygulamadaki "Yardım İste" butonuyla kolluk birimlerine 7 gün 24 saat bildirim gönderilebiliyor. İşitme engelli kadınların da kullanımına uygun hale getirilen uygulama, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca ve Almanca olmak üzere 11 dilde hizmet sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da KADES'in tanıtılması, yaygınlaştırılması ve şiddet mağduru kadınların ihtiyaç halinde sosyal hizmetlere yönlendirilmesi çalışmalarında görev alıyor.

Farkındalık çalışmalarıyla 8,2 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları da sürdürülüyor.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2007'den itibaren yürütülen eğitim faaliyetleriyle 30 Eylül 2026 itibarıyla 8,2 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.

Şiddetle mücadele politikalarına bilimsel araştırma desteği

Öte yandan, şiddetle mücadele politikalarının bilimsel veriler temelinde geliştirilmesi amacıyla Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmaları'nın üçüncüsü TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Şiddete maruz kalan kadınların psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını ele alan Mağdurlara Yönelik Psikososyal Destek Modeli'nin 81 ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Şiddet döngüsünü kırmak ve şiddetin tekrarını önlemek için şiddet uygulayanlara yönelik geliştirilen psikososyal müdahale programı ülke geneline yaygınlaştırılıyor.