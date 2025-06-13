AJet'??? Yolculara Ek Haklar

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından uçuşlarını etkileyen gelişmeler üzerine İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerinde biletleri olan yolculara ilave haklar tanımlandığını bildirdi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve 20 Haziran tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcuların rezervasyon değişikliği, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri, ücretsiz yapılacak.

Bilet değişiklik ve iptal işlemleri, "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabilecek.