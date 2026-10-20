AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, And Parlamentosu'nda konuştu:

AK Parti Antalya Milletvekili ve And Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, And Parlamentosu'ndaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözü bu anlayışın ifadesidir. Latin Amerika'nın geleceğine Latin Amerika halkları karar vermelidir." dedi.

And Parlamentosunun 47. kuruluş yıl dönümü kapsamında Kolombiya'nın Barranquilla kentinde düzenlenen programa katılan Çokal başkanlığındaki heyete AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yeni Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök eşlik etti.

Çokal, And Parlamentosu başkanlığını temmuz ayında devralan Şilili Senatör Manuel Jose Ossandon'a başarılar dilerken, görevi devreden Bolivyalı parlamenter Rene Daniel Camacho Quezada'ya parlamenter dayanışmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Çokal, "Türkiye, depremlerin bir milletin hayatında açtığı yaraları yakından bilen bir ülkedir. 2023 yılında meydana gelen depremlerde 11 ilimiz ağır biçimde etkilendi. Dünyanın farklı ülkelerinden uzanan yardım ellerini ve acımızı paylaşan dostlarımızı unutmadık. Depremden hemen sonra iki yıl içinde 450 bin konut ve iş yerini teslim ettik. Arama, kurtarma, afet yönetimi ve yeniden imar alanlarında edindiğimiz tecrübeleri Kolombiya ve bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazırız." dedi.

Çokal, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerinin son 20 yılda önemli ölçüde geliştiğini ve siyasi, ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin giderek güçlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne dikkati çeken Çokal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözü bu anlayışın ifadesidir. Latin Amerika'nın geleceğine Latin Amerika halkları karar vermelidir. Hiçbir coğrafya, tarihsel alışkanlıklar veya güç dengeleri gerekçe gösterilerek başka güçlerin doğal nüfuz alanı yahut arka bahçesi olarak görülemez. Ticaretin, finansın, yaptırımların veya güvenlik araçlarının ülkelerin bağımsız karar alma iradesi üzerinde baskıya dönüşmesi de eşit ortaklık anlayışıyla bağdaşmaz. Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerini karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelinde geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Çokal, uluslararası hukukun öneminin zor durumlarda herkes için eşit uygulanmasıyla ortaya çıkacağını ifade ederek, Gazze'de sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve uluslararası hukukun ayrım gözetmeksizin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin öneminin altını çizen Çokal, şunları söyledi:

"Filistinlilerin ve İsraillilerin güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti ile İsrail'in 1967 sınırları temelinde kurulacak iki devletli çözümün kalıcı barış için en gerçekçi yol olduğuna inanıyoruz. Bölgesel savaşların ve uluslararası gerilimin arttığı bir dönemde barışın korunması ve diplomasinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, uluslararası güvenlik alanında üstlendiği sorumlulukları diplomatik girişimleriyle birlikte yürütmektedir. İnsan haklarının kişilerin ten renklerine, dillerine, dinlerine ve yaşadıkları coğrafyaya göre farklı ölçülerle değerlendirilmesini kabul edemeyiz."

Çokal, Türkiye'nin Latin Amerika açılımı kapsamında bölge ülkeleriyle ilişkilerini son 20 yılda önemli ölçüde geliştirdiğini dile getirerek, bu yöndeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

And Parlamentosunun 47 yıllık geçmişinin, ülkeler arasındaki farklılıklara rağmen ortak bir irade geliştirilebileceğini gösterdiğini kaydeden Çokal, TBMM olarak bu deneyimi önemsediklerini ve parlamentolar arasındaki ilişkileri somut çalışmalarla geliştirmek istediklerini belirtti.

Milletvekili Çokal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Latin Amerika'ya gerçekleştirdiğim ziyaretlerde her defasında gördüğüm bir husus var: Halklarımız arasındaki yakınlık, coğrafi mesafelerden çok daha güçlüdür. Bize düşen, bu yakınlığı gelecek nesillere taşıyacak kalıcı ilişkiler kurmaktır. And Parlamentosu'nun 47. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, And Parlamentosunun bir sonraki Genel Kurulunun Türkiye ev sahipliğinde düzenlenmesi yönündeki temennimizi yineliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."