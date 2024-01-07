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AK Parti Belediye Başkan Adaylarından İlk Değerlendirmeler - Son Dakika
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AK Parti Belediye Başkan Adaylarından İlk Değerlendirmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde AK Parti'den belediye başkan adayı olduklarını açıkladığı isimler, ilk değerlendirmelerini yaptı.

AK Parti Belediye Başkan Adaylarından İlk Değerlendirmeler
07.01.2024 - 17:54,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde AK Parti'den belediye başkan adayı olduklarını açıkladığı isimler, ilk değerlendirmelerini yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, kentin yol, su, trafik ve deniz kirliliği gibi çok büyük problemleri olduğunu belirterek, çözüme ilişkin projelerinin hazır olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta Türkiye genelinde büyük bir sürpriz yapacağını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

"Aslında benim için sürpriz değil. Ama herkes görecek ki başta İstanbul olmak üzere çok büyük sürprizler olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın seçmiş olduğu bütün adaylar kendi alanında uzman, çok deneyimli kişiler. Bu kişilerin hazırlayacakları projeler ve bu projeleri yapan kişilerin arkasında hükümet var, devlet var. Siz istediğiniz kadar bir şeyler yapmaya gayret edin, eğer arkanızda bir devlet yoksa, bir güç yoksa bunları yapmak konusunda başarıya ulaşma şansınız yoktur."

"Kazanan ülkemiz ve milletimiz olacak"

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen de heyecanlı, gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "AK Parti deyince akla yerel yönetimler geliyor. İnşallah yeni eserleri ülkemize kazandıracağız. AK Parti, genel yönetimdeki hizmette olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli eserleri 81 vilayette yerine getirecek. Kazanan biz değil, AK Parti değil, ülkemiz ve milletimiz olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Sosyal medya belediyeciliği sona erecek"

AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu ise 31 Mart'ın yeniden bir milat olacağını belirterek, "2004'ten itibaren başlayan AK belediyecilik, 31 Mart'ta rekor bir oyla birçok ilimizin alındığı, Cumhur İttifakı'nın açık ara zaferiyle sonuçlanacak bir belediyecilik olacak. Sosyal medya belediyeciliği sona erecek. Şehirlerini sevmeyen, şehirlerine hizmet etmeyen o belediyecilik anlayışı çöpe atılacak. Artık şehirlerimizin gerçek sahibi olan, hizmet edecek insanlarımızın yeniden belediyelerde destanlar yazdığı bir süreci, 1 Nisan sabahıyla beraber inşallah karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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