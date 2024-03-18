AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman ziyarette vatandaşlara kente ilişkin projelerini anlattı. Mahalleliler ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.
Mustafa Yaman, Bilecik'e güçlü temeller atarak kalıcı bir gelecek bırakmak istediklerini belirtti.
Kent için sürdürülebilir kalkınma planları hazırladıklarını vurgulayan Yaman, "Vatandaşlarımızın desteği ve katılımı ile hep birlikte Bilecik'i daha yaşanabilir, modern bir şehir haline getirmek için çalışacağız. Bilecik için çalışarak, kentin geleceğini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, Şair Dursun Ali Erzincalı ve Sanatçı Umut Mürare'nin performanslarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde sezonun açılmasıyla yamaç paraşütü tutkunları semada süzülme fırsatı buldu. Şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşayan spor severler, Kırantepe'nin uygun eğimi ve yakınlığı sayesinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kırantepe, başlangıç eğitimi alan kursiyerlere ve deneyimli pilotlarla uçmak isteyen ziyaretçilere de imkan sunuyor. Yamaç paraşütü yapanlar, bu sporun tehlikeli olmadığını ve keyifli bir aktivite olduğunu belirtiyor.
Eskişehir'de freni boşaldığı iddia edilen hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin kattaki dairesinin balkon pencerelerine çarparak durabildi. Araç, evin içine girmeden dururken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayı incelemek için başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılında, Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destanın Türkiye'nin geleceği için önemli dersler içerdiğine inandığını belirtti.
CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?