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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı.

Gider, açılışta yaptığı konuşmada, Çan seçimleri için uzun bir süredir önce aday adaylarının sonra aday adaylarıyla birlikte aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Bugün de Çan'da seçim ofisini açarak bunun bir anlamda ilanını yapmış olduklarını ifade eden Gider, "Çan 5 yıldır bir boşluk ve fetret dönemi yaşadı. Bu 5 yılda şunu gördü ki AK Parti belediyeciliği, CHP belediyeciliğiyle kıyaslanabilecek bir şey değil. Çünkü bu bir zihniyet meselesi, çünkü bu milletle bir gönül bağının olması meselesi." dedi.

Daha önce yerel seçimi kaybederek AK Parti'ye değil, Çan halkına zarar verdiklerini dile getiren Gider, "Bunun vebali var. Bunun ikinci vebalini taşıma riskini alamayacağımızı ilk günden beri söylüyorum. Bizim Çan"a ve milletimize borcumuz var. Çünkü biz bu insanlarla birlikte büyüdük, çünkü biz bu insanların içinden çıktık. Şimdi o borcumuzu ödemek için milletimizin huzurundayız, milletimize hizmet etmek için buradayız." diye konuştu.

Çan'da Ersin Çetin'in AK Parti'nin adayı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Gider, "Çünkü Çan'a hizmet edecek, tecrübeli insanlar lazım. Çan'a analitik bakabilen, çözümleyebilen, yorumlayabilen insanlar lazım." dedi.

Çan'da yaşadığı dönemde nüfusunun Biga'dan fazla, ekonomisinin Biga'dan büyük olduğunu aktaran Gider, "Bugün Ezine büyüme hızında Çan'ı geçmişse, Çan'da bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Çan'da yeniden kalkınma hamlesi başlatmak Ersin başkanın işi olacak. Ben ona güveniyorum. Bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar aldığı görevler, bundan sonra da alacağı görevleri başaracağının en net ifadesidir diye düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.