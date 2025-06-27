AK Parti Çubuk\'ta Toplantı Düzenledi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Ankara İl Başkan Yardımcısı Emirhan Turan, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi.

Kurban Bayramı döneminde ilçenin Ankara'nın kurban merkezi haline geldiğini belirten Demirbaş, "Bu yıl 169 işletmeye ruhsat verdik, yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kesildi. Banka ve esnaf verilerine göre bu hareketlilik ilçemize 1,5 milyar lira girdi sağladı." dedi.

Demirbaş, belediye yemekhanesinde profesyonel mutfak kurularak gastronomi kurslarının başlatıldığını ifade etti.

İlçe için önemli olan Angıt Gölü ve Rekreasyon Alanı projesiyle ilgili de bilgi veren Demirbaş, proje kapsamında 40 bin metrekarelik alan içerisinde 7 dönümlük ekolojik göletin de yer alacağını belirtti.