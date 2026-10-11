AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Ümraniye'de konuştu: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Ümraniye'de konuştu:

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- "Türkiye Yüzyılı iddiasının temelinde irfanımız vardır, aklımız vardır, sanatımız vardır, kültürümüz vardır ve ülkemizi ileriye taşıyacak büyük bir kültür sanat anlayışı vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı iddiasının temelinde irfanımız vardır, aklımız vardır, sanatımız vardır, kültürümüz vardır ve ülkemizi ileriye taşıyacak büyük bir kültür sanat anlayışı vardır." dedi.

Yayman, Ümraniye Belediyesince düzenlenen Kültür Sanat Sezonu Açılış Programı ve 22. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yayman, Türkiye Yüzyılı programını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli dile getirdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı, tabii ki yollar yapmak, otobanlar yapmak, şehir hastaneleri yapmak, havalimanları yapmak, hızlı trenler yapmak çok önemlidir. Ama Türkiye Yüzyılı iddiasının temelinde irfanımız vardır, aklımız vardır, sanatımız vardır, kültürümüz vardır ve ülkemizi ileriye taşıyacak büyük bir kültür sanat anlayışı vardır." diye konuştu.

Kültür ve sanatın insan üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu dile getiren Yayman, kültür ve sanatın ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güce sahip olduğunu, insanlara mutluluk verdiğini ve bireysel gelişime katkı sağladığını belirtti.

Yayman, kültür ve sanatın insanları ortak duygularda buluşturduğunu kaydederek, müziğin ve sanatın insanları aynı sevinçte ve aynı hüzünde bir araya getirerek duygudaşlık ve kaderdaşlık oluşturduğunu, bu nedenle kültür ve sanata her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çeken Yayman, bu dönemin en önemli hizmetlerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olduğunu, dünya çapında bir merkez haline gelen kütüphanenin 24 saat boyunca çocuklara ve gençlere kitaplarla iç içe vakit geçirme imkanı sunduğunu söyledi.

"Gelenekten aldığımız ilhamla geleceğimizi yeniden kurmamız lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Dijital çağda ekran bağımlılığının hepimizi esir aldığı bir dönemde okumak çok büyük bir erdemdir. Aliya İzetbegoviç'in çok güzel bir sözü var, 'Okumak bizi özgür kılar. Okumak bizi bilmediğimiz diyarlara götürür.' der. Dolayısıyla bizim de gelenekten aldığımız ilhamla geleceğimizi yeniden kurmamız lazım." şeklinde konuştu.

Mimar, şehircilik uzmanı ve yazar Turgut Cansever'in şehirlerin imarında nesillerin ihmal edilmemesi gerektiğine yönelik sözünü hatırlatan Yayman, "Nesillerimizi korumamız lazım. Dijital bağımlılıktan korumamız lazım. Madde bağımlılığından korumamız lazım. Kötü alışkanlıklardan korumamız lazım. Bunun yolu da kültür ve sanatla olacaktır. Çünkü kültür ve sanatın iyileştirici gücüne, tamir edici gücüne hepimizin çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye'de siyasetin gündemde geniş yer tuttuğunu belirterek, kültür, sanat, kitap ve yaratıcı değerlerin de yeniden gündemin öncelikleri arasına alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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