AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda hastanelerimizin fiziki imkanlarını güçlendirirken insan odaklı sağlık anlayışımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeği ve vatandaşlarımızın duası en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Yerebakan, dün Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Erişkin Acil Servisi'nde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla iftar yaptı.

Acil servislerin hayatın en hassas anlarına şahitlik eden yerler olduğunu belirten Yerebakan, "Burada verilen her emek, tutulan her nöbet, dokunulan her hayat büyük bir sorumluluk taşır. Ramazan ayının manevi ikliminde hastalarımızın ve yakınlarının yanında olmak bizim için ayrı bir sorumluluktur." dedi.

Acil servisin kapısında sırasını bekleyen hastalar ve hasta yakınlarıyla birlikte orucunu açan Yerebakan, "İftar sofraları bir araya gelmenin ötesinde gönül birliği kurmaktır. Bugün burada hasta yakınlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, onların dualarına ortak olmak bizler için büyük bir anlam taşıyor. Sağlık hizmeti yalnızca tıbbi müdahaleden ibaret değildir, aynı zamanda moral, umut ve insani temasın da adıdır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sağlıkta ulaştığı seviyenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda güçlü siyasi irade ile sahadaki özverili emeğin birlikte yürüyüşünün eseri olduğunu vurgulayan Yerebakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda hastanelerimizin fiziki imkanlarını güçlendirirken insan odaklı sağlık anlayışımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeği ve vatandaşlarımızın duası en büyük gücümüzdür." diye konuştu.

İftar programına, Koordinatör Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Acil Tıp Kliniğinden Doç. Dr. Ferhat İçme, Uzman Dr. Erdem Haytaç ve Acil Servis Süpervizörü Adem Bektaş katıldı.