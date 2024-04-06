AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Keşir, mesajında, Milli Mücadeleden günümüze doğru haberin kaynağı olan, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Bir dünya markası haline gelen AA'nın tüm yurttaki teşkilatlarının övgüyü hak eden çalışmalar yaptığını aktaran Keşir, kuruma emek verenlere teşekkür ederek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ajansın kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadesini kullandı.
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Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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