AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, Milli Mücadeleden günümüze doğru haberin kaynağı olan, küreselleşen dünyada güvenirliği ve hızıyla fark yaratan AA'nın, gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bir dünya markası haline gelen AA'nın tüm yurttaki teşkilatlarının övgüyü hak eden çalışmalar yaptığını aktaran Keşir, kuruma emek verenlere teşekkür ederek, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ajansın kuruluşunda rol alanları rahmetle anıyorum. Nice başarılı yıllara." ifadesini kullandı.