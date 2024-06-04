AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı

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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetleri yaralarını sarma çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirtti.

Kentte yaşanan sel afetlerinin yaralarının sarılması için kullanılmak üzere 130 milyon lira ödeneğin Valiliğe aktarılacağını vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

"Böylelikle yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya devam etmiş olacağız. İlimize hizmet noktasında tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, AFAD Başkanımız Okay Memiş'e çok teşekkür ediyorum."