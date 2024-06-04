AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı - Son Dakika
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede, sel afetlerinin yaralarını sarmak için 130 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı. Temür, bu ödeneğin Valiliğe aktarılacağını ve felaketlerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Temür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Okay Memiş'e teşekkür etti.

04.06.2024 12:02
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, sel afetleri yaralarını sarma çalışmalarında kullanılmak üzere 130 milyon lira ödenek sağlandığını bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü belirtti.

Kentte yaşanan sel afetlerinin yaralarının sarılması için kullanılmak üzere 130 milyon lira ödeneğin Valiliğe aktarılacağını vurgulayan Temür, şunları kaydetti:

"Böylelikle yaşanan felaketlerin yaralarını sarmaya devam etmiş olacağız. İlimize hizmet noktasında tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, AFAD Başkanımız Okay Memiş'e çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür: Sel afetleri için 130 milyon lira ödenek sağlandı - Son Dakika
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