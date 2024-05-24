AK Parti Konak İlçe Başkanı, Konak Belediyesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

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AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilen bazı taşınmazların parasının ödenmediği gerekçesiyle bir önceki ve mevcut belediye başkanı ile meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada, Konak Belediyesi tarafından 2022 yılında 200 milyon lira karşılığında Yenişehir Pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han'ın İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildiğini belirtti.

Konak Belediyesinin söz konusu taşınmazlarla ilgili şimdiye kadar 1 milyon lira aldığını savunan Başdaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesine yok pahasına giden Konak'ın bu değerlerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bundan dolayı eski Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve 'evet' oyu veren tüm belediye meclis üyeleri hakkında savcılığa duyurusunda bulunduk. Bu taşınmazlarla ilgili sadece 1 milyon lira ödendiğini Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu kendisi söyledi. 2022 yılında yapılan protokolün üzerinden geçen zamana bakacak olursak zaten o paranın değeri epeyce düştü. Konak Belediyesi hem taşınmazlarından oldu hem taahhüt edilen parayı alamadı. Bu tamamıyla görevi kötüye kullanmadır." ifadelerini kullandı.

Başdaş, Konak'a ait taşınmazların geri alınması için gerekli mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.