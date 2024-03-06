AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin, "Biz kadınların sınıflandırılmasını tarihe gömdük. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan tarihe gömdü. Kimse onu oradan hortlatamayacak." dedi.
Keşir, yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan İmamoğlu'nun bir televizyon programında söylediği kadın seçmenlerle ilgili sözlerini eleştirdi. Her seçim döneminde bu tür durumların yaşandığını anlatan Keşir, "Seçim yaklaştıkça, seçimin o sıcak atmosferinde bütün tuşlara basmak adına, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasilerinin kadınlarla ilgili hem zihinlerinin arkasındaki düşüncelerini hem de düşüncelerindeki art niyetlerini görüyoruz." diye konuştu.
Keşir, cumhurbaşkanı seçiminde de buna benzer açıklamaların yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kılıçdaroğlu'nun seçime 1 hafta kala 'Muhafazakar kızlarımıza sesleniyorum.' diye çağrısı olmuştu. Şimdi de çok talihsiz şekilde, İmamoğlu, AK Parti'nin kadın seçmenden oy almasını, ev kadınlarını küçümseyen, 'Kadınlar demeyelim, onlar sadece ev kadını.' falan diyerek açıklamalar yaptı. 'Hala, bu zamanda böyle miyiz' diye idrak edemediğim aymazlık içindeler. Zannediyorlar ki yaklaşık 30 sene önce ikna odalarında korkuttukları kız çocukları hala onlar, değil. 22 yılda pek çok kazanım elde etti Türk kadını. Artık ikna odalarında sopa gösterip korkuttuğunuz o çocuklar değil o kadınlar. Eğitimlerini tam almış, iş hayatında olan, haklarını bilen Türkiye'nin eşit vatandaşları, üreten, güçlü kadınlar."
Kadınları sınıflandırmanın tarihte kaldığını belirten Keşir, "Biz kadınların sınıflandırılmasını tarihe gömdük. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan tarihe gömdü. Kimse onu oradan hortlatamayacak. Kimse de kadınların aklıyla alay etmesin." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Keşir'den Ekrem İmamoğlu'na tepki - Son Dakika
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