AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yeni dönemde yapılacak sosyal projeler ve şehrin kazanımlarının ileriye taşınması konuları ele alındı.

30.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:29
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AK Parti Sakarya İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parti binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Alemdar, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehir inşa etmek için çıktıkları bu yolda davalarına sahip çıkan partililere teşekkür etti.

Şimdi daha güçlü şekilde yola çıkma vakti olduğunu vurgulayan Alemdar, "İlk icraatımız su indirimi, büyük teveccühle karşılandı. Şimdi insanların ekonomisine, refahına, sosyal yaşamına ve doğrudan hayatına dokunacak yeni adımlar atacağız. Yeni dönemde inşallah bunun birçok örneğini göreceğiz. Sakarya'yı işinin ehli kadrolarımızla başarıya taşımak için durmadan, yorulmadan çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de Başkan Alemdar'ın gelir gelmez ilk icraatını vatandaşa dokunan bir işle yapmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Su fiyatlarındaki yüzde 20'lik indirim, ilk icraat olarak bizlere yeni dönemin kodlarını sundu. Kıymetli Başkanımızdan yeni dönemde bu ve benzeri daha çok vatandaşa dokunacak sosyal projelerin artarak süreceğinin müjdesini aldık. Şimdi Sakarya'mıza hizmet vakti. Her kesime ulaşmayı, toplumun beklentilerine cevap olacak politikalar geliştirmeyi sürdüreceğiz. AK Parti kadroları olarak şehrimizin kazanımlarını daha ileriye taşımak için yol kuşanmış dava erleriyiz."

Yeni döneme dair istişarelerin yapıldığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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