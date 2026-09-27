AK Parti Sözcüsü Çelik, fon soruşturmalarında tüm denetim kurulları görev başında dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik, fon soruşturmalarında tüm denetim kurulları görev başında dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, tüm denetim kurullarının görevlerinin başında olduğunu, milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz olmadığını ve gereken neyse yapmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fon soruşturmaları) Tüm denetim kurulları görevlerinin başındadır.Milletin emanetine sahip çıkma konusunda taviz yoktur Gereken neyse yapmaktan çekinmeyiz"
Kaynak: AA
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