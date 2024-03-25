AK Parti Sözcüsü: İsrail, acil ateşkes kararını derhal yerine getirmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı, acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de acilen ateşkes sağlanması karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinin, Filistin'de akan kanın durması yolunda ümit veren bir gelişme olduğunu belirtti.
Bu kararın başta küresel vicdanı temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere küresel vicdana kulak veren liderlerin yürüttüğü yoğun diplomasinin sonucu olduğunu vurgulayan Çelik, kararın en kısa zamanda kalıcı bir ateşkese yol açması gerektiğine inandığını kaydetti.
Ömer Çelik, şöyle devam etti:
"İsrail, uluslararası toplumun ortaya koyduğu iradeye uymalı, acil ateşkes kararının gereğini derhal yerine getirmeli ve Gazze'ye insani erişim sağlanmalıdır. Gelinen noktada artık Filistin meselesi çözülmeden bölgemizde kalıcı bir barışın tesis edilmesinin imkanı olmadığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla BMGK'da ortaya konulan mevcut kararlılığın devam etmesini ve kalıcı barışın tesis edilmesi noktasında irade gösterilmesini destekliyoruz."
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için düzenlediği iftar programında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla yetimlerle aynı sofrayı paylaştı. Türk Kızılay'ın dünyada örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Su, Kızılay'ın mağduriyet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise ramazan ayında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını ifade etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapıldı ve etkinlikler devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, devletin korumasındaki çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını sağladıklarını ve aile bireylerinin eksikliğini hissettirmemek için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Ü.G. tarafından kullanılan ve 35 işçiyi taşıyan otobüs, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 22 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları belirtildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Artvin Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sendikaların dünyanın her yerinde iktidarları protesto ettiğini ancak Türkiye'de tam tersi bir durum olduğunu belirtti. Yalçın, Memur-Sen'in kurucu değerlerine sadık kalarak 32 yıllık sendikal mücadelesini sürdürdüğünü ve birçok kazanıma imza attıklarını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, CHP'yi protesto ettiklerini ve muhalefetin emekçinin yanında olması gerektiğini vurguladı.
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