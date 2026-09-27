AK Parti Sözcüsü Çelik, milletin birikimine çökülemez, emeğe suikast yapılamaz dedi

AK Parti Sözcüsü Çelik, milletin birikimine çökülemez, emeğe suikast yapılamaz dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Çelik, hiç kimsenin milletin birikimine çökemeyeceğini, yalan söyleyemeyeceğini ve ekonomik şeylerle manipüle edemeyeceğini söyledi. Çelik, milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenlenemeyeceğini de vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse milletin birikimine çökemez, yalan söyleyemez, ekonomik şeylerle manipüle edemez. Milletin alın teriyle oluşturduğu emeğe suikast düzenleyemez."
Kaynak: AA
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