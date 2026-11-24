AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla hayatımıza yön veren, her adımlarıyla geleceğe taşıyan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimizi ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.