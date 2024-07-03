Akademisyenler Van Kültür Yolu Festivali'nde Urartu yapıları hakkında konuştu - Son Dakika
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Akademisyenler Van Kültür Yolu Festivali'nde Urartu yapıları hakkında konuştu

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları' söyleşisinde, akademisyenler Van'daki Urartu yapılarıyla ilgili bilgi verdi. Söyleşiye katılan akademisyenler, Urartuların kentte birçok kale inşa ettiğini ve yapıların restorasyon ve kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

03.07.2024 18:13
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Akademisyenler, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" konulu söyleşide kentteki Urartu yapılarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Van Müzesi konferans salonundaki söyleşiye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ile Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı katıldı.

Çavuşoğlu, Van'ı uzun süre başkent olarak kullanan Urartular Krallığı'nın kentte bir çok kale inşa ettiğini söyledi.

Urartuların şehirleri kurmadan önce planlarını çizdiğini ve her kısmı en ince detaylarına kadar planladığını anlatan Çavuşoğlu, kentte o döneme ilişkin önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Urartulara ait yapılarda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "Restorasyon çalışmalarında kerpiç kullanıyoruz. Mimariler kerpiçten yapıldığı için biz de tarihi alanı yeniden ayağa kaldırmak, daha iyi görünür hale getirmek ve ziyaretçilerin daha iyi özümsemesi için çalışmalarımıza bu yöntemle devam ediyoruz." dedi.

Çavuştepe Kalesi'nin yaklaşık 2800 yıl önce inşa edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her 100 yılda 7 şiddetinde deprem olmuş ve o kadar depreme rağmen hala ilk yapıldığı konumuyla duruyor. Mühendislikleri ve inşaat teknikleri üst düzeyde. Yaptıkları yapılar ve inşa süreci dönemlerinin oldukça üstünde bir kalitede. Depremler nedeniyle maalesef yıkımlar olduğunu görüyoruz. Mimari yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz."

Prof. Dr. Işıklı ise Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına 1989'da Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından başlandığını, 2013'ten bu yana bu kendisinin kazıya başkanlık yaptığını söyledi.

7 bin yıl önce insanların Van'da yerleşik düzene geçtiğini ifade eden Işıklı, "Daha sonra Tunç Çağı'nda 2 ayrı kültür oluşmuş. Urartu Krallığını oluşturacak beylikler bu dönemde ortaya çıkmış. Daha sonra ise bu bölgenin ilk devleti olan Urartu Krallığı'nın kurulduğunu görüyoruz. Yazıtlardan elde ettiğimiz verilere göre 13 kral yönetiyor." diye konuştu.

Urartu Krallığı'nın kaleler üzerinden arkeolojik görünüm sergilediğini anlatan Işıklı, şöyle devam etti:

"Biz daha çok halkın neler yaptığını ve nerede yaşadığını merak ediyoruz. 7 yıl boyunca kalenin hemen dışında, dış kent olarak tanımlanan kısımları inceliyoruz. Urartu Krallığının kent modelinde bir dış kent düzeni olduğunu görüyoruz. Aslında Tunç Çağı döneminden bu yana Anadolu'daki geleneksel yerleşim modelidir. Krallığın son kenti olan Ayanis Kalesi'nin yıkılmasıyla ilgili çok fazla söylem var. Kalenin yıkılışı bir deprem, yangın ya da istila sonucu olabilir. Şu an ibreler depreme bağlı bir yangın sonucunda yıkıldığını gösteriyor."

Söyleşiye öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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