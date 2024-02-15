Akaryakıt Zamları Çiftçileri Zorluyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, son 9 ayda akaryakıt fiyatlarının 2,5 kat zamlandığını belirterek, "Tarımsal girdi maliyetleri 4 yılı aşkın süredir yükseliyor. Bunun da en önemli sebebi akaryakıt fiyatları. Çiftçilerimiz artık maliyetlerle başa çıkamıyor. Mazot seçimden sonra 9 ay gibi kısa bir sürede 18 liradan 45 liraya çıktı, çiftçinin üretim yapacak takati kalmadı" dedi.
DEVA Partisi İstanbul milletvekili Hasan Karal, zamlanan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Karal, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden önce benzinin litre fiyatının 19, mazotun ise 18 lira olduğunu anımsattı. Seçimlerden sonra yaşanan zam yağmuru ile birlikte her şeyin fiyatının katlandığına dikkat çeken Karal, artan maliyetler dolayısıyla binlerce çiftçinin üretimi bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.
"ÇİFTÇİ LİTRESİ 45 LİRAYA NASIL MAZOT ALSIN DA TARLASINI SÜRSÜN, ÜRÜNÜNÜ TOPLASIN, NAKLİYESİNİ YAPSIN"
Tarım girdi maliyetlerinin eylül 2019'dan bu yana aralıksız olarak arttığını vurgulayan DEVA Partili Karal, "4 yılı aşkın süredir mazot, gübre, işçilik, ilaçlama, tohum gibi tüm girdileri yükselen çiftçilerimiz artık maliyetleri karşılayamaz duruma geldi. Hükümet, doğru düzgün bir teşvik de vermeyince sayısız çiftçimiz üretimi bırakmak zorunda kaldı. Son 2 günde gelen zamlarla seçimden önce 18 lira olan mazot 45 liraya, 19 lira olan benzin ise 43 liraya yükseldi. Mazota 9 ay gibi kısa bir sürede yüzde 150, benzine ise yüzde 126 oranında zam gelmiş oldu. Çiftçinin üretim yapacak takati kalmadı. Maliyetlerini karşılayamayan çiftçiler ürettiğini satamazken nasıl litresi 45 liraya mazot alsın da tarlasını sürsün, ürününü toplasın, nakliyesini yapsın. Bu şartlarda ne çiftçilik ne hayvancılık yapılabilir" şeklinde konuştu.
"ÇİFTÇİMİZİN KULLANDIĞI MAZOTA, ELEKTRİĞE, YEME DESTEK VERİLMELİ Kİ MALİYETLER AŞAĞI ÇEKİLSİN"
Karal, hayat pahalılığının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Gıda fiyatlarının yükselmesinde çiftçinin girdi maliyetlerinin artmasının da büyük payı olduğunu vurgulayan Karal, şu ifadelere yer verdi:
"Ölüme terk edilen çiftçinin bir an önce ayağa kaldırılması gerekiyor. Böyle giderse yerli üretim tamamen bitecek ve zaten birçoğunu ithal ettiğimiz tarım ürünleri ve hayvancılıkta ne yazık ki tamamıyla dışa bağımlı hale geleceğiz. Bunun için hükümetin bir an önce harekete geçmesi ve tedbir alması gerekiyor. Çiftçimizin maliyeti düşmeden Türkiye'de gıda enflasyonunun düşmesine imkan yok. Bu yönde çalışmalar yapılmalı. DEVA Partimizin hazırladığı Tarım Eylem Planında belirttiğimiz gibi çiftçilerimiz, üreticilerimiz desteklenmeli. Çiftçimizin kullandığı mazota, elektriğe, yeme destek verilmeli ki maliyetler aşağı çekilsin, üretim artsın, enflasyon düşsün. Aksi halde hem çiftçiler hem tarımsal üretim hem de ülkemiz açısından durum çok vahim."
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