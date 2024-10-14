Akbulut'tan Anayasa Tepkisi - Son Dakika
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Akbulut'tan Anayasa Tepkisi

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CHP'li Akbulut, TBMM Başkanı'nın Anayasa'nın 3. maddesi değişikliği önerisine sert yanıt verdi.

14.10.2024 17:32
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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Akbulut, "Akıllarından dahi geçirmeyecekler. Akıllarından geçirenlere cevabını biz en sert bir şekilde Meclis'te veririz. İlk 4 maddesini konuşmaya, değiştirmeye kalkmaya kimsenin ne gücü yeter ne aklı yeter ne kudreti yeter. Bir anayasa değişikliği konuşulacaksa önce mevcut Anayasa'ya uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut Anayasa'ya uyulmadıktan sonra anayasa değişikliğinin kime ne faydası olacaktır" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi üzerine yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Akbulut, şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaların ilk 4 madde de olmaması gerektiğini, teklif dahi edilememesi gerektiğini anayasayı yapanlar baştan söylemişler. Bu konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş bir düzeltme konuşması yapmış. Akıllarından dahi geçirmeyecekler. Akıllarından geçirenlere cevabını biz en sert bir şekilde Meclis'te veririz. İlk 4 maddesini konuşmaya, değiştirmeye kalkmaya kimsenin ne gücü yeter ne aklı yeter ne kudreti yeter. Hiçbir şekilde orayla alakalı bir değişiklik olmayacak. Ama bizler CHP olarak şunu başından beri söylüyoruz; bir anayasa değişikliği konuşulacaksa önce mevcut Anayasa'ya uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut Anayasa'ya uyulmadıktan sonra anayasa değişikliğinin kime ne faydası olacaktır, onu da merak ediyoruz. Örneğin Anayasa'nın 153. maddesinin, Anayasa Mahkemesi kararının tüm mahkemelerin kararlarını bağlayacağı niteliğinde bir kararı vardır. Ama bugün Anayasa Mahkemesi kararları ülkemizde ne yazık ki yok sayılmaktadır. 153'ü tanımadıktan sonra bugün yeni bir anayasadaki bir başka maddeyi tanıyıp, tanımayacaklarını nereden bileceğiz. Bizler eğer ülkemizde ihtiyacı olan bir anayasa değişikliği varsa tabii ki bunu yeri geldiği zaman iktidarla konuşulacaktır, yapılacaktır. Daha çağdaş bir anayasa, daha yenilikçi bir anayasa konuşulacaktır ama mevcut iktidarın Anayasa'ya uyup uymadığını göz önüne aldığımızda çok da yeni bir anayasanın konuşulacağını, konuşulması gerektiğini de düşünmeyen milletvekillerindenim."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Güncel, Burdur, Hukuk, Son Dakika

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