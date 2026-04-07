Akçakoca Belediyesi'nde Gergin Meclis Toplantısı

DÜZCE'de, Akçakoca Belediyesi Meclis toplantısında Belediye Başkanı CHP'li Fikret Albayrak ile denetim raporlarındaki harcamaları eleştiren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Zafer Küçük arasında çıkan tartışma sonrası gerginlik yaşandı.

Akçakoca Belediyesi'nin nisan ayı toplantısının ilk birleşimi dün belediye meclis salonunda yapıldı. AK Partili Meclis Üyesi Zafer Küçük, Akçakoca Belediyesi'nin denetim raporlarındaki bazı harcamaları eleştirdi. Bu sırada Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yerinden kalkarak, Meclis Üyesi Küçük'ün yaptığı açıklamanın kanuna aykırı olduğunu, denetim rapor sonuçlarının meclis toplantısında açıklayamayacağını söyledi. Çıkan tartışma üzerine ara verildi. Aranın ardından Başkan Albayrak, meclis üyelerine, 'Bu memlekette hırsıza hırsız diyeceksiniz' dedi. Ardından meclis toplantısını görüntülemeye çalışan basın mensuplarını fark eden Albayrak, 'Ne çekiyorsun' diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü. Araya girenlerin ayırması ile Albayrak uzaklaştırılırken, zabıta ve belediye çalışanları basın mensuplarını toplantıdan dışarı çıkardı. Meclis toplantısının ertelendiği öğrenildi.